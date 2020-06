Grave incidente questa mattina alle 11,45 sull'Aurelia, in direzione di Grosseto. Per cause in corso di accertamento un tir si è ribaltato sulla rampa di immissione alla bretella. Gravemente ferito il conducente dell'autoarticolato, trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Affidato alle cure dei medici, non sono note le sue attuale condizioni di salute. Il tir era carico di residui industriali non pericolosi: sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e agli agenti della Polizia stradale, anche i Vigili del Fuoco di Civitavecchia. I pompieri stanno lavorando per garantire la sicurezza del sito in quanto vi è una fuoriuscita di gasolio dal serbatoio. Nonostante questo, nessuna sostanza è stata sversata nell'ambiente.

Incidente in via dei Laghi, morto Piero Di Gregorio

Ancora un incidente stradale sulle strade del Lazio dopo quello che ieri è costato la vita a un motociclista, il 51enne Piero Di Gregorio. L'uomo, motociclista esperto, si è schiantato contro il cancello di un'abitazione mentre stava viaggiando su via del Laghi, una via che conosceva benissimo. Di Gregorio abitava poco distante dal luogo dell'incidente: casa sua era solo a poche centinaia di metri da dove ha perso la vita. Non sono coinvolte altre vetture nel tragico sinistro: il 51enne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Harley Davidson e si è schiantato contro il cancello. Troppo violento l'impatto: nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi chiamati immediatamente dai passanti, Piero Di Gregorio non ce l'ha fatta ed è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.