in foto: La moto coinvolta nell’incidente

Un grave incidente è avvenuto nella mattinata di oggi – domenica 14 giugno – nel territorio del comune di Nettuno in provincia di Latina. Un uomo di cinquant'anni, le cui generalità non sono note, ha perso il controllo della sua moto per cause ancora da chiarire, finendo per schiantarsi fuori strada contro un muretto. È avvenuto attorno alle 11.30 su via di Cavallo Morto nella zona di Sandalo. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo che da quanto si apprende sarebbe residente ad Aprilia e sta rientrando a casa quando è avvenuto l'incidente.

Sul posto la Polizia Locale: non sarebbe coinvolti altri veicoli

La Polizia Locale di Nettuno ha eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente, chiudendo il tratto di strada per il tempo necessario per i soccorsi e le successive operazioni. Secondo quanto emerso finora non sarebbero coinvolti altri mezzi nel sinistro mortale: il centuaro avrebbe perso il controllo della sua Harley Davidson autonomamente, forse per l'eccessiva velocità o per un malore improvviso. Sul corpo dell'uomo, che è stato trasferito all'ospedale di Anzio, sarà eseguita l'autopsia così come stabilito dal magistrato di turno della procura di Velletri.