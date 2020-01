in foto: Tomas Adami e Matteo Calabria

"Una tragica e inaspettata notizia ha sconvolto questa mattina la nostra Società e tutta la comunità. Il presidente,il direttivo, i dirigenti, lo staff tecnico e tutti i componenti della famiglia Albula si stringono forte all'immenso dolore delle famiglie dei nostri ragazzi Thomas e Matteo….il vostro sorriso rimarrà per sempre il nostro". Questo il messaggio dell'Albula Calcio, la squadra dove giocavano Thomas Adami e Matteo Calabria, i due ragazzi di 19 e 20 anni deceduti in seguito a un tragico incidente stradale sulla via Tiburtina, in direzione di Tivoli. Una tragedia incredibile, che ha strappato alla vita due giovanissimi che avevano passato fuori il venerdì sera. E non credevano che, tornando verso casa, sarebbero finiti fuori strada, trovando la morte. Non sono ancora note le cause che hanno portato la macchina dei due giovani a sbandare e perdere il controllo della vettura: forse un colpo di sonno, forse la strada bagnata.

Incidente a Tivoli, morti Thomas Adami e Matteo Calabria

Il tragico incidente è avvenuto verso le 5 del sabato mattina. Thomas Adami e Matteo Calabria stavano viaggiando sulla via Tiburtina in direzione di Tivoli, quando la loro vettura ha sbandato e invaso la corsia opposta, andandosi a schiantare contro un autobus fermo alla fermata in direzione Roma. L'autista non ha potuto fare nulla per evitare lo schianto, l'auto con a bordo i due giovani ha improvvisamente deviato arrivandogli addosso. Nello scontro è rimasto ferito – fortunatamente in modo lieve – anche un passeggero del Cotral. Per i due giovani, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: sono deceduti sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Una scena straziante per tutti, anche per i soccorritori che li hanno estratti dalle lamiere accartocciate dell'auto.