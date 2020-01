in foto: Thomas Adami e Matteo Calabria

Le due vittime del terribile incidente di via Tiburtina, dove un'automobile, una Fiat Panda, si è scontrata contro un autobus Cotral, sono il 21enne Thomas Adami, che aveva festeggiato il compleanno solo pochi giorni fa, e il 19enne Matteo Calabria. Il primo abitava ad Albuccione Vecchio, il secondo era residente a Tivoli Terme. Stando a quanto riporta il quotidiano locale Tiburno.Tv, le due vittime giocavano rispettivamente come portiere e terzino nell'Albula Calcio. L'automobile su cui viaggiavano, per cause ancora da stabilire, avrebbe improvvisamente sbandato e si sarebbe scontrata frontalmente con il bus. Nessuno tra i passeggeri del mezzo pubblico è rimasto ferito. Stando a quanto si apprende, i corpi dei due ragazzi sono stati trasportati all'istituto di Medicina legale dell'Università La Sapienza di Roma, dove verrà eseguita l'autopsia. I due sono morti praticamente sul colpo e la loro automobile, come si vede nelle fotografie diffuse dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, è stata completamente distrutta.

Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente

L'automobile viaggiava in direzione Tivoli, mentre l'autobus Cotral era diretto a Roma. Il mezzo ha terminato la corsa sul marciapiede, forse a causa delle manovre del conducente che ha cercato in tutti i modi di evitare l'impatto, che però è stato frontale e violentissimo. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei due ragazzi. Il traffico sulla via Tiburtina è interrotto tra via Pio IX e via dell’Aeronautica a Borgonovo.