in foto: Incidente sulla Tiburtina, morti due ventenni – foto vigili del fuoco

Gravissimo incidente stradale nel corso della mattinata di oggi, sabato 25 gennaio, sulla via Tiburtina a Tivoli Terme. Stando a quanto si apprende, un'automobile si è scontrata contro un autobus Cotral. Due sarebbero i morti. Secondo quanto riporta il quotidiano locale il Tiburno, l'impatto sarebbe avvenuto all'alba. Hanno perso la vita le due persone a bordo dell'automobile, una Fiat Panda. L'incidente si è verificato precisamente davanti al centro commerciale Le Palme, al civico 357 della via Tiburtina. La Panda era diretta a Tivoli e proveniva da Roma, mentre il bus viaggiava verso la Capitale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tivoli, i vigili del fuoco di Villa Adriana e alcune ambulanze del 118. Il traffico sulla Tiburtina è interrotto tra via Pio IX e via dell’Aeronautica a Borgonovo. Sconosciuta, per il momento, l'identità delle due vittime.

Incidente sulla Tiburtina, morti due 20enni

Le vittime sarebbero due ventenni. I ragazzi, un 19enne e un 21enne, sono morti sul colpo. Nessun ferito tra i passeggeri dell'autobus. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il conducente abbia perso il controllo dell'automobile improvvisamente e si sia andato a schiantare contro il bus.