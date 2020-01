in foto: Tomas Adami e Matteo Calabria

Si terranno mercoledì 29 gennaio i funerali di Thomas Adami e Matteo Calabria, i due ragazzi di 19 e 21 anni morti sabato 25 gennaio in un tragico incidente stradale in via Tiburtina. Le esequie si terranno alle 14 nella chiesa Santa Maria di via Ludovico Muratori, a Setteville. Così hanno deciso le famiglie dei due giovani, stravolte per la tragedia che ha sconvolto le loro vite. Thomas e Matteo erano grandi amici: condividevano la passione per il calcio, tanto da giocare insieme nella stessa squadra, uno come portiere l'altro come mediano. E amavano uscire insieme e divertirsi, come fanno i giovani a vent'anni. Non sapevano che avrebbero incontrato la morte proprio nella via per il ritorno a casa.

Thomas e Matteo morti su via Tiburtina, la dinamica dell'incidente

Thomas Adami e Matteo Calabria sono morti la mattina del 25 gennaio alle 5. Per cause ancora da accertare la loro macchina, una Fiat Panda, ha sbandato ed è uscita fuori strada, andandosi a schiantare contro un Cotral in sosta per la fermata. La vettura con a bordo i due ragazzi ha sbandato, ha invaso la corsia opposta al loro senso di marcia, e si è scontrata con il mezzo. A causa dell'incidente, un passeggero del Cotral è rimasto ferito, fortunatamente in modo lieve. Non c'è stato invece nulla da fare per Thomas e Matteo, deceduti sul colpo al momento dello schianto. Sul posto i soccorritori del 118, giunti in pochissimo tempo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Per liberare i corpi dalle lamiere si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto dall'abitacolo i corpi dei due giovani, ormai privi di vita. Una scena che le persone sul posto hanno definito straziante.