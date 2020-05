Nessun positivo al coronavirus tra gli agenti della Polizia di Stato, Questo è il risultato dei primi 200 test sierologici effettuati sugli agenti in servizio su strada, e che fanno parte del pacchetto di 300mila esami disposti su operatori sanitari e forze dell'ordine nel Lazio. "Il Coordinamento della campagna di siero prevalenza, d'intesa con la Polizia di Stato – Direzione centrale di Sanità, comunica che i risultati sui primi 200 test dell'indagine effettuata sugli agenti in servizio su strada non hanno evidenziato alcuna positività al nuovo coronavirus", si legge in una nota inoltrata dalla Regione Lazio. "È un primo risultato incoraggiante che ci induce a continuare a lavorare con il massimo impegno", ha commentato Fabrizio Cipriani, direttore centrale Sanità della Polizia di Stato.

5 farmacisti positivi su 125

Test sono stati effettuati nel territorio della Asl Roma 2 anche su 125 farmacisti. Tra loro sono cinque i professionisti risultati positivi al coronavirus: una percentuale di contagio attualmente al 4%. Numeri bassi, che però sono superiori alla percentuale di attesa di diffusione del virus prevista dalla Regione Lazio, ossia il 3%.

I dati dei contagi di oggi

Sono 18 le persone positive al coronavirus registrate oggi nel Lazio. Si tratta del dato più basso dal 10 marzo, inizio del lockdown, mentre il trend è allo 0,2%. 72 sono i guariti nelle ultime 24 ore, mentre 5 sono i decessi. I guariti totali sono al momento 2.672, mentre i tamponi eseguiti 198mila. Si tratta di un quadro positivo, indice che la situazione nel Lazio è in miglioramento costante.

Dal 18 maggio riapre tutto

Tutti gli occhi sono ora puntati sulla Fase 2 di gestione della pandemia: a partire dal 18 maggio, secondo la bozza del decreto che il Governo dovrebbe varare a breve, apriranno tutte le attività commerciali e non servirà più munirsi di autocertificazione per spostarsi. Questo potrebbe portare a un rialzo del numero dei contagi, che se troppo elevato potrebbe indurre le autorità a operare una nuova stretta.