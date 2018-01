in foto: Roberta Capoccioni e Virginia Raggi

Ad annunciarlo è l'ex presidente e ora capogruppo del Partito democratico in III Municipio Paolo Marchionne: le opposizioni sono finalmente pronte a firmare collegialmente una mozione di sfiducia alla minisindaca del Movimento 5 stelle Roberta Capoccioni, ormai senza maggioranza in consiglio municipale. Mancherebbero da quanto appreso da Fanpage.it solo le firme di Cristiano Bonelli, eletto con la Lista Marchini e passato al gruppo misto, e di Riccardo Evangelista, anche lui eletto nella lista Marchini.

All'annuncio di Marchionne hanno fatto eco le parole di Fratelli d'Italia: "È stato un anno e mezzo tragico per il territorio di Montesacro, che ha dovuto pagare il duro prezzo la litigiosità interna al Movimento 5 Stelle che ha tenuto sotto scacco l'intera consiliatura. I problemi del territorio sono stati colpevolmente trascurati e ad oggi abbiamo accumulato un ritardo pesantissimo".

L'addio di quattro consiglieri del Movimento 5 stelle.

La crisi del Movimento 5 stelle in Campidoglio non è una novità di oggi, ma è stata segnata da un lento logorio lungo gli scorsi mesi, tra bisticci e scontri che ha tentato di sedare la stessa sindaca Virginia Raggi, senza riuscire a venirne a capo. Così quattro consiglieri hanno abbandonato la nave facendo mancare nei fatti la maggioranza. Prima Francesca Burri, poi Donatella Di Giacinti e Valerio Scamarcia, sono tutti passati al gruppo misto, mentre Donatella Geretto ha fatto il salto verso il gruppo misto. Ora le opposizioni sarebbero pronte a scrivere l'epilogo a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto. Se Roberto Capoccioni sarà sfiduciata il III Municipio sarebbe commissariato fino al voto, con tutta probabilità il prossimo maggio in contemporanea anche con l'VIII Municipio e in coincidenza con la prossima tornata di elezioni comunali.

Guai per Roberta Lombardi.

La notizia della caduta di Roberta Capoccioni, rappresenterebbe una nota sicuramente negativa per la candidata alla presidenza della Regione Lazio Roberta Lombardi. La parlamentare uscente del Movimento 5 stelle viene proprio da Montesacro, è non è un mistero la sua vicinanza a Capoccioni e il suo radicamento nel municipio a Nord-Est di Roma.