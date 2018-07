Armato di accetta avrebbe rapinato almeno quattro esercizi commerciali, farmacie e profumerie, nel maggio 2017 maggio a Roma. Minacciando il personale brandendo l'arma, l'uomo si faceva consegnare l'incasso per poi darsi alla fuga in tutta fretta. Si tratta di un 33enne residente a Pomezia, arrestato questa mattina dai carabinieri della compagnia locale, che gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo era già detenuto nella Casa Circondariale di Velletri, per rispondere di precedenti accuse di rapina a mano armata e porto illegali di armi.

Sempre lo stesso il modus operandi. Il rapinatore "entrava nelle farmacie armato di accetta", il volto "completamente travisato" così da non farsi riconoscere e "indossando dei guanti in plastica" per evitare di lasciare impronte. Terrorizzando esercenti e dipendenti si faceva consegnare l'incasso e fuggiva.

Le indagini sono iniziate alla fine di maggio 2017 quando l'uomo e un complice venivano fermati sulla via del Mare. In breve i militari riescono ad appurare come poco prima i due avessero compiuto una rapina in un supermercato di Torvaianica. Successivamente nella macchina dell'uomo venivano trovate diverse accette e i vestiti utilizzati per compiere le rapine. "L’analisi dei filmati dei filmati di videosorveglianza degli esercizi commerciali rapinati e del traffico telefonico dei cellulari sequestrati", ha fatto il resto, collegando l'uomo alle quattro rapine che gli vengono ora contestate.