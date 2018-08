La terra torna a tremare in Italia. La scossa di terremoto è avvenuta in Molise alle 20.19 di oggi, giovedì 16 agosto, è stata distintamente avvertita a Bari, a Napoli e in Campania, ma anche a Roma. Nella capitale moltissimi cittadini hanno testimoniato sui social network di aver sentito la terra tremare mentre si trovavano nelle proprie abitazioni o in giro per la città.

A poco meno di 48 ore dalla prima scossa, avvenuta a pochi minuti dalla mezzanotte martedì 14 agosto, una scossa di magnitudo 5.2 sulla scala Richter è stata registrata in Molise. L'epicentro dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia è stato stabilito nel comune di Montecilfone in provincia di Campobasso, a 9 chilometri di profondità, dove è stata registrata la scossa di due giorni fa. La terra ha tremato molto forte anche a Guglionesi, Palata, Larino e Tavenna, sempre in provincia di Campo Basso.

Secondo quanto reso noto dalla Protezione Civile moltissime persone, spaventate, sono scese in strada e in diversi riferiscono di aver subito danni alle abitazioni ma non risultano esserci feriti o crolli di significativa entità. Il sindaco di Montecilfone Franco Pallotta ha riferito a SkyTg24 che nel paese non risultano esserci danni ingenti a cose o persone.