in foto: Il centro di Terracina devastato dalla tromba d’aria

La seconda vittima della violenta tromba d'aria che quattro giorni fa ha colpito Terracina è la signora Giuseppina De Santis. La donna, che aveva riportato alcune fratture, era stata ricoverata ed è morta, complice probabilmente l'età avanzata, 87 anni, nella giornata di ieri. Su Facebook il messaggio di cordoglio dell'amministrazione comunale del comune in provincia di Latina: "Il Sindaco e l'intera Amministrazione Comunale di Terracina esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa della signora Giuseppina De Santis, ospite della casa di riposo "Curzio Salvini" e ricoverata presso l'Ospedale "A. Fiorini" in seguito alle fratture riportate in occasione dell'evento calamitoso dello scorso 29 ottobre, che ha colpito Terracina. Purtroppo, su fisici già debilitati, anche situazioni sanitarie meno gravi rischiano di degenerare in complicazioni fatali. Alla famiglia della signora De Santis, rivolgiamo le sentite condoglianze dell'intera città di Terracina".

Oggi il ministro degli Interni Matteo Salvini ha comunicato l'intenzione di recarsi domenica a Terracina. Assisterà alla messa, informa una nota diffusa dal Viminale, e poi visiterà i luoghi della cittadina costiera più colpiti dalla violenta tromba d'aria e in particolare il centro storico e viale della Vittoria, la strada in cui ha perso la vita un uomo. Schiacciato da un grosso pino mentre si trovava in macchina, Nunzio Cervoni è morto praticamente sul colpo.