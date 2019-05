in foto: Immagine di repertorio

Ancora un grave incidente per un ciclista. La vittima stavolta è una donna di 46 anni che viaggiava sulla sua bicicletta in via di Porta Romana, a Terracina. Una Fiat Punto, proveniente da via La Neve, l'ha investita, facendola cadere a terra. Nell'impatto la donna ha sbattuto violentemente il volto, tanto da far inizialmente temere il peggio. Sul posto sono giunti immediatamente le forze dell'ordine e le ambulanze del 118, che l'hanno trasferita in ospedale per ricevere le cure necessarie: la donna è entrata in codice rosso al nosocomio dopo aver riportato un grave trauma facciale, ma è fortunatamente rimasta sempre cosciente. Non si conoscono ancora le cause del violento incidente, e attualmente polizia e carabinieri sono sul luogo per determinare le esatte modalità del sinistro. Da una prima ricostruzione sembra che all'origine dello scontro ci sia una mancata precedenza.

Roma, ciclista morto sulla Tiburtina: sciacalli rubano portafogli

La notizia di questo incidente giunge poco dopo un altro terribile sinistro che ha avuto luogo però a Roma, e che ha avuto come sfortunato protagonista un altro ciclista. La vittima si chiamava Fulvio Di Simone ed era un infermiere di 54 anni: è stato investito da un camion su via Tiburtina intorno alle 13.50 di sabato. Inutili i soccorsi, l'uomo è deceduto purtroppo qualche minuto dopo l'impatto. La vicenda ha assunto contorni ancora più tragici quando si è saputo che qualcuno aveva rubato il portafogli della vittima, che non era stato infatti rinvenuto sul luogo dell'incidente. Qualche minuto dopo lo scontro, e a dieci minuti dalla morte del ciclista, qualcuno ha prelevato 500 euro da un bancomat all'Unicredit di via Monti Tiburtini. Di Simone, infatti, teneva il codice di sblocco della carta all'interno del portafogli. Adesso è caccia a chi ha compiuto questo gesto così ignobile. E dure sono anche le parole della moglie della vittima, che ha dichiarato di perdonare l'autista del camion per l'incidente, ma non gli sciacalli che hanno sottratto il portafogli al marito.