È l'ennesimo episodio di persecuzione e violenza nei confronti di una donna: a Terracina un ragazzo è stato arrestato dai carabinieri per aver minacciato e aggredito l'ex fidanzata. L'episodio è avvenuto in una discoteca della cittadina in provincia di Latina: il giovane, saputo che la ragazza era nel locale, ha deciso di raggiungerla contro la sua volontà. E qui il copione si è ripetuto: insulti, minacce e violenza fisica. La ragazza è stata immobilizzata dal suo aggressore: impossibilitata a muoversi, ha cercato di divincolarsi, senza successo. Fortunatamente sono intervenute in maniera immediata le forze dell'ordine, che hanno provveduto a bloccare e arrestare il giovane. Quest'ultimo è stato tradotto nel carcere di Latina, a disposizione dell'autorità giudiziaria, con l'accusa di atti persecutori. Non era la prima volta che il ragazzo importunava l'ex: da tempo la molestava, la aggrediva e la tempestava di chiamate e messaggi. La giovane viveva ormai nel terrore, con la paura di uscire e incontrare il 21enne.

Stalking, arrestato maresciallo dei carabinieri

Uno degli ultimi episodi di stalking si è verificato a Frosinone e ha visto coinvolto un maresciallo dei carabinieri che ha perseguitato per diverso tempo l'ex compagna. L'uomo è stato arrestato dopo che la donna aveva chiamato terrorizzata le forze dell'ordine denunciando di essere seguita con la macchina: una volta verificato il suo racconto, e visto che effettivamente il militare era passato per quella via, hanno provveduto a fermarlo. Non era la prima volta che si verificava un episodio del genere: da diverso tempo il carabiniere – in servizio a Roma – tormentava l'ex con messaggi, chiamate e pedinamenti. Tempo fa aveva anche ricevuto un avviso di ammonimento che gli imponeva di non avvicinarsi alla donna. Avviso che era stato poi ritirato dopo che i due si erano riuniti temporaneamente, per poi separarsi di nuovo.