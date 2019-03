Perseguitava la sua ex con messaggi, chiamate, pedinamenti e appostamenti a ogni ora. E, come se non bastasse, la minacciava in continuazione. Un vero e proprio caso di stalking, che ha visto coinvolto un maresciallo dei carabinieri di 50 anni che ha perseguitato l'ex compagna di Alatri per diverso tempo: tanto che lei lo aveva già denunciato. L'uomo, originario della Campania, ha lavorato per moltissimi anni in Ciociaria e attualmente è in servizio a Roma, al Nucleo Scalo Termini. Adesso, dopo alcuni giorni passati agli arresti domiciliari, ha il divieto di avvicinarsi all'ex compagna. Lo riporta Il Messaggero. L'uomo è stato fermato giovedì 28 febbraio dopo che la donna si era resa conto che la stava nuovamente pedinando in macchina. Ha chiamato allora le forze dell'ordine, che sono intervenute e hanno verificato il suo racconto. Una volta identificato, gli agenti hanno portato il maresciallo in questura, dove gli sono stati notificati gli arresti domiciliari. Dopo l'udienza di convalida è stato rimesso in libertà, ma ha il divieto di avvicinarsi all'ex compagna.

Maresciallo dei carabinieri arrestato per stalking: era stato già denunciato

Una storia iniziata in modo normale, che a un certo punto si è conclusa: ma questo, a quante pare, era inconcepibile per il 50enne, che ha iniziato a tempestare la donna di messaggi e chiamate. Fino a che lei non ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine, ottenendo un avviso di ammonimento per il maresciallo. I due però, a un certo punto, si erano riavvicinati e la donna aveva deciso di chiedere la revoca: fino a che la relazione non è finita nuovamente e l'uomo ha ricominciato a perseguitarla. Il maresciallo ha respinto le accuse della donna, dicendo che non la stava seguendo: avrebbe fatto la sua stessa strada perché aveva delle commissioni da sbrigare. Spiegazione, questa, che evidentemente non ha convinto il giudice per le indagini preliminari Antonello Bracaglia Morante, che gli ha imposto di stare a debita distanza dalla sua ex compagna.