in foto: Termini in via Magenta automobilista travolge decine di motorini, foto via Facebook

Al volante di un'auto di grande cilindrata, una Bmw, un uomo di 55 anni ha travolto decine di motorini parcheggiati in via Magenta, a poche centinaia di metri dalla stazione Termini. L'uomo, ubriaco al volante, ha fatto ‘filotto' distruggendo i mezzi parcheggiati e facendo letteralmente volare alcuni mezzi fino all'incrocio della strada con via Magenta

È accaduto attorno alle 20.45 di ieri, mercoledì 14 febbraio, quando la macchina impazzita ha seminato il panico in strada finendo la sua corsa contro un'auto posteggiata. Nell'impatto fuori strada è rimasto ferito il conducente, che soccorso dal personale sanitario del 118 è stato trasportato al Policlinico Umberto I in ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi.