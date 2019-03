Ha cercato di suicidarsi ingoiando una quantità eccessiva di farmaci ma è stata salvata grazie all'intervento dei carabinieri. L'episodio che sarebbe potuto culminare in tragedia ma che si è concluso con il lieto fine, è accaduto questa notte, sabato 9 marzo, a Roma. Secondo le informazioni ricevute la donna, una 50enne, per motivi non noti, aveva deciso di farla finita e di compiere l'estremo gesto in casa sua: ha ingoiato diversi medicinali, confezionati sia in pillole che in gocce. A dare l’allarme ai carabinieri è stato un conoscente della donna. Lei lo aveva chiamato per confidarle disperata la sua decisione di volersi togliere la vita. Subito l'uomo, insospettito e preoccupato, ha avvisato gli uomini dell'Arma e ha raccontato loro quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Roma Torrino Nord, che sono entrati nell’abitazione insieme al figlio della donna: l’hanno trovata distesa sul letto in stato di semi coscienza. Compresa la gravità della situazione, dopo aver indotto la donna a rimettere le compresse ingerite, i militari sono riusciti gradualmente a farla riprendere, oramai fuori pericolo. Ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che l'ha soccorsa e trasportata all'ospedale San Camillo – Forlanini di Roma. Una brutta vicenda che si è fortunatamente conclusa con il lieto fine: il pronto intervento dei militari ha fatto in modo che venisse scongiurato il peggio, ora la donna sta bene ed è fuori pericolo. Ancora da chiarire i motivi che l'hanno portata a compiere il gesto.

Ragazzo tenta il suicidio a Ponte Tazio: salvato dai carabinieri

Lo scorso febbraio un 24enne ha tentato il suicidio buttandosi nel fiume Aniene da Ponte Tazio, nel quartiere Montesacro, a Roma. A salvarlo i carabinieri che, giunti sul posto, si sono trovati di fronte il giovane deciso a buttarsi e farla finita. Hanno iniziato a parlarci per cercare di calmarlo e spingerlo a cambiare idea. Il ragazzo inavvertitamente è scivolato dalla balaustra ed è rimasto aggrappato con una mano ma i carabinieri lo hanno afferrato e tratto in salvo.