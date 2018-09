Continua la caccia all'uomo che all'alba del 19 settembre scorso ha tentato di violentare una barista a Monte Mario. La donna ha fornito alle forze dell'ordine le informazioni utili a identificarlo: si tratta di un tunisino di circa 27 anni. Al momento dell'accaduto l'autore del gesto si trovava all'interno del locale insieme a un suo connazionale 31enne, che è stato poi anch'egli aggredito dall'uomo. Sono stati attimi di tensione quando la donna si trovava in ospedale e accanto a lei, in barella, c'era il 31enne che ha tentato, secondo le informazioni fin ora apprese, di intervenire per impedire lo stupro. Sul caso stanno indagando gli agenti del Commissariato Primavalle e quelli della Squadra Mobile che sono sulle sue tracce.

Tenta di stuprare una barista a Monte Mario

L'aggressore ha aspettato che restasse sola nel bar e ha provato a stuprarla. L’ha trascinata nel retro bottega afferrandola per i capelli e, dopo averla ferita a un dito con morso, le si è lanciato contro intento ad abusare di lei. La vittima è stata soccorsa in ambulanza e ricoverata all’ospedale Gemelli. La donna che ha subito la violenza è la proprietaria del locale. Un'attività aperta tutta la notte e punto di ritrovo per le persone che vanno a bere. Ma il comportamento dell'uomo che l'ha aggredita è parso fin da subito decisamente diverso rispetto agli altri clienti abituali. Secondo le informazioni apprese, il 30enne ha iniziato ad abbassarsi i pantaloni. Poi, una volta rimasta sola, l'avrebbe aggredita.