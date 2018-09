Tentato stupro a Monte Mario. Un uomo ha cercato di violentare la barista di un locale a Monte Mario, a Roma nord. L'aggressore, un magrebino di 30 anni, ha aspettato che restasse sola nel bar e ha provato a stuprarla. L’ha trascinata nel retro bottega afferrandola per i capelli e, dopo averla ferita a un dito con morso, le si è lanciato contro intento ad abusare di lei. È successo all'alba di ieri 19 settembre. Dopo il tentativo di stupro, la vittima è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Gemelli dove si trova ancora ricoverata. La donna che ha subito la violenza è la proprietaria del locale, una 50enne. Un'attività aperta tutta la notte e punto di ritrovo per le persone che vanno a bere. Ma il comportamento dell'uomo che l'ha aggredita è parso fin da subito decisamente diverso rispetto agli altri clienti abituali. Secondo le informazioni apprese, il 30enne ha iniziato ad abbassarsi i pantaloni. Poi, una volta rimasta sola, l'avrebbe aggredita.

"La mia assistita ha avuto la prontezza e la capacità di resistere allo stupro ma le conseguenze fisiche e psicologiche subite difficilmente potranno essere superate – ha detto Eugenio Pini, avvocato della donna contattato da Fanpage – Tutta la collettività è rimasta severamente colpita da questo episodio che purtroppo non è isolato tanto che le richieste di sicurezza aumentano in tutto il paese insieme alla necessità di difendere le donne che sono sempre più esposte alle violenze. La libertà e la dignità delle donne sono diritti imprescindibili ai quali non si deve rinunciare per non tornare al medioevo".

Di Alessia Rabbai e Simona Berterame