Un uomo di 29 anni è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della Compagnia Roma Casilina, con l'accusa di tentato omicidio e porto illecito di arma da fuoco. Secondo gli inquirenti è stato lui a premere il grilletto ferendo un 32enne in via Camillo Manfronti, nel quartiere di Torpignattara, nella notte dello scorso 3 settembre. L'uomo, colpito alla schiena, era stato sottoposto ad un'operazione chirurgica d'urgenza riuscendo a salvarsi la vita. In un primo momento le indagini si erano indirizzate verso un regolamento di conti tra gruppi criminali diversi, ma in un secondo momento il movente emerso sarebbe di natura sentimentale.

Secondo quanto ricostruito il 29enne la sera del tentato omicidio aveva girato a bordo di uno scooter per le strade del quartiere alla ricerca del suo obiettivo, individuato scoppiava al suo indirizzo quattro colpi di pistola calibro 7,65 di cui uno solo andava a segno. All'origine dell'agguato la breve relazione che la vittima aveva intrattenuto con una 18enne romana, ex fidanzata dell'aggressore.