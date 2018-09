Era circa l'una di questa notte quando gli abitanti di Torpignattara sono stati svegliati da un colpo d'arma da fuoco esploso in mezzo alla strada. Il proiettile, esploso in via Camillo Manfroni, ha colpito al gluteo un uomo di 31 anni, da quanto si apprende con precedenti. Soccorso è stato trasportato in ambulanza in ospedale dove è stato ricoverato in codice rosso e operato al Policlinico Umberto I: i medici hanno asportato il proiettile e suturato la ferita. Le condizioni di salute dell'uomo non destano particolare preoccupazione.

Sul posto sono giunti, oltre i soccorsi sanitari, i carabinieri della compagnia Casilina che hanno eseguito i rilievi del caso e sono ora a lavoro per stabilire la dinamica di quanto accaduto e il movente di quello che al momento sembra un agguato, forse un regolamento di conti. A lavoro anche la polizia scientifica, nella speranza che il bossolo dell'arma possa fornire indicazioni utili alle indagini. Non è noto se il 31enne bersaglio del colpo di pistola abbia o no fornito elementi utili all indagini.