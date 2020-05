Tentato omicidio a Cassino, cercano di uccidere un giovane: arrestate cinque persone

Cinque persone sono finite in manette, arrestate per il tentato omicidio di un giovane a San Bartolomeo di Cassino in provincia di Frosinone. Hanno cercato di ucciderlo a colpi di pistola in strada nella notte di un anno fa, in via Sandro Pertini. Tre sono in carcere e due hanno l’obbligo di dimora.