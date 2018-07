Ha tentato il suicidio, sporgendosi da ponte Vittorio Emanuele, che collega piazza Pasquale Paoli, nel rione Ponte, al lungotevere Vaticano, sul fiume Tevere. I poliziotti del commissariato Aurelio sono intervenuti per salvare un uomo, pronto a gettarsi nel vuoto. La scena è stata notata da un passante che ha visto l'uomo a braccia aperte da lontano, ha capito quali fossero le sue intenzioni e ha chiamato subito aiuto. Gli agenti si sono avvicinati all'uomo lentamente, cercando di non spaventarlo e sono riusciti a salvarlo instaurando un dialogo che ha permesso loro di avvicinarsi sempre di più, fino ad afferrarlo e a allontanarlo dal ponte, riportandolo al sicuro sulla strada. Si tratta di un 44enne originario di Avellino, scomparso da casa il 1 luglio scorso e cercato dal fratello che è stato avvisato del ritrovamento e che lo ha raggiunto sul posto.

Salva una ragazza che tenta il suicidio da Ponte Cestio

A giugno scorso, un 45 anni di origine romena ha visto una donna lanciarsi nel vuoto da ponte Cestio e non ci ha pensato due volte a tuffarsi nel tentativo di salvarle la vita. L'uomo ha notato ha assistito alla scena mentre era impiegato in uno degli stand de ‘La Festa del Cinema' sulle banchine del Tevere. I vigili del fuoco hanno recuperato la donna e il suo soccorritore, riportandoli sulla banchina. L'uomo è stato accolto tra gli applausi di ringraziamento e ammirazione dalle persone presenti, mentre la donna è stata trasferita al Fatebenefratelli per essere sottoposta agli accertamenti di rito.