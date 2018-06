in foto: Foto Google

Un uomo è salito sul tetto di un supermercato e ha minacciato di buttarsi giù. È successo questa mattina, intorno alle ore 9, in una struttura commerciale di via Grotta di Gregna, a Colli Aniene. A dare l'allarme alcuni cittadini che, spaventati, hanno chiamato aiuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia che hanno interdetto l'area e e soccorso l'uomo. Un episodio che non ha avuto conseguenze, l'uomo è fuori pericolo.

Minaccia il suicidio

Secondo le informazioni apprese, non è chiaro il motivo per il quale l'uomo avrebbe tentato il suicidio. Probabilmente si tratta di questioni legate al lavoro. L'episodio è avvenuto quando la struttura commerciale era aperta e i dipendenti stavano già svolgendo i turni abituali.

Tentati suicidi nella Capitale

Non si tratta purtroppo del primo episodio di tentato suicidio di quest'anno. Nelle settimane scorse diversi i casi, non tutti purtroppo a lieto fine. Nel quartiere Collatino, una donna di 53 anni è stata salvata dal fratello mentre si era sporta dalla finestra di un palazzo al quattordicesimo piano. Una brutta storia che fortunatamente si è conclusa con il lieto fine: la donna è stata salvata grazie all'intervento del famigliare che si è accorto delle intenzioni della donna e l'ha afferrata per un braccio. Sul posto sono intervenuti due carabinieri che si trovavano a passare in strada e hanno aiutato l'uomo a farla rientrare nel suo appartamento.