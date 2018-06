Una donna ha tentato il suicidio, scavalcando un cornicione dal 14esimo piano di un palazzo nel quartiere Collatino, tra via Tiburtina e via Prenestina. È successo ieri pomeriggio nella periferia romana. Una brutta storia che fortunatamente si è conclusa con il lieto fine: la donna è stata salvata grazie all'intervento del fratello che si è accorto delle intenzioni della donna e l'ha afferrata per un braccio. Sul posto sono intervenuti due carabinieri che si trovavano a passare in strada e hanno aiutato l'uomo a farla rientrare nel suo appartamento. Grande paura tra i residenti del quartiere che temevano che la situazione si trasformasse in una tragedia. La donna è stata poi soccorsa con tutti gli accertamenti necessari al caso.

Tenta il suicidio dal 14esimo piano

La donna, in stato di depressione, si è seduta sul davanzale del suo appartamento al 14esimo piano intenta a lanciarsi nel vuoto. Duplice l'intervento di salvataggio: prima il fratello della 53enne che le ha prestato immediato soccorso afferrandola, poi, i carabinieri, che hanno supportato l'uomo e lo hanno aiutato a mettere in sicurezza la sorella facendola rientrare in casa.