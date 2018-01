Un ragazzo di vent'anni è stato arrestato al termine dell'inchiesta serrata portata avanti dagli agenti del commissariato Trevi, competente per il centro storico della capitale, con la collaborazione della questura di Viterbo. Il giovane dovrà rispondere dell'accusa di aver tentato di violentare una turista straniera nel bagno di un locale del centro storico.

La ragazza stava trascorrendo la serata in un pub del centro di Roma, quando è stata approcciata da due giovani italiani con cui trascorre la serata. Poi quando va alla toilette comincia l'incubo. Uno dei due la segue in bagno e, dopo aver chiuso la porta a chiave a cominciato a palpeggiarla nelle zone intime, tentando di sfilarle i jeans. Solo le grida di aiuto della turista hanno fatto smettere l'aggressore, che si è dato alla fuga quando qualcuno ha cominciato a bussare alla porta per capire cosa stesse accadendo.

A incastrare l'aggressore un selfie che la vittima del tentativo di violenza aveva scattato poco prima con il suo cellulare e consegnato alle forze dell'ordine. Seguendo le tracce dell'uomo in fuga, i poliziotti sono risaliti a un treno per Viterbo: l'aggressore è un 20enne del luogo che, capendo di essere ricercato, ha deciso di consegnarsi spontaneamente in questura.