in foto: Foto di repertorio

Ha tentato di uccidere la sua fidanzata prendendola a coltellate. La violenza si è consumata durante la scorsa notte a Rocca Priora, Comune nel territorio dei Colli Albani. L'autore del gesto è un 51enne originario di Frascati che è stato arrestato di carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e portato nel carcere di Velletri, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La vicenda si è svolta durante una violenta lite familiare, probabilmente nata per futili motivi: i due stavano discutendo animatamente quando l'uomo, dopo aver bevuto troppo, ha aggredito la compagna con un coltello, sferrandole due colpi. La lama l'ha ferita su un fianco e sull'anca sinistra. La donna dopo i colpi ricevuti si è accasciata al suolo. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito forti grida e rumori sospetti. I carabinieri sono subito intervenuti sul posto, facendo irruzione nell'abitazione. Davanti ai loro occhi l'uomo, con il coltello in mano e la 52enne piena di sangue. I militari hanno bloccato il responsabile e hanno chiamato un'ambulanza, prestando nel frattempo, i primi soccorsi alla donna ferita. Durante il sopralluogo è stato sequestrato anche il coltello utilizzato contro la donna.

La vittima, soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata trasportata presso l'ospedale di Frascati e ricoverata. Secondo le informazioni ricevute non si trova in pericolo di vita. A seguito dei colpi ricevuti, ha riportato ferite multiple da arma bianca e un trauma cranico, giudicate guaribili in 30 giorni.