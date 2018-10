in foto: Immagine di repertorio

Come previsto dall'allarme meteo diramato ieri mattina, sulla capitale a partire dalla tarda serata di ieri e fino alle prime luci dell'alba si sono abbattute piogge intense. Come dopo ogni temporale, come ormai d'abitudine, per le strade di Roma si contano gli alberi caduti e le vie allagate trasformate in fiumi e laghetti. Alberi caduti sono stati segnalati su via Ostiense, all'altezza del viadotto Zelia Nuttal, nei pressi di Acilia, e su via Cristoforo Colombo.

Alla Magliana un'auto si è ribaltata e la conducente è rimasta ferita in maniera grave: l'incidente dovuto probabilmente proprio all'asfalto bagnato che ha diminuito l'aderenza con la strada. Nuovi rovesci sono possibili nel pomeriggio di oggi, sabato 6 ottobre. A partire da domani la situazione meteorologica dovrebbe migliorare.