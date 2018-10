in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi – sabato 6 ottobre – quando erano circa le 7.30 in via Isacco Newton alla Magliana, in prossimità dello svincolo per l'autostrada Roma – Fiumicino. Qui un'auto con al volante una donna si è ribaltata. La conducente è stata soccorsa dai vigili del fuoco ed estratta dalla vettura. Affidata alle cure mediche del personale del 118 giunto sul luogo, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Camillo dove è stata ricoverata in codice rosso.

Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti di Polizia Locale del Gruppo Marconi che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente. Da quanto si apprende non sono rimaste coinvolte altre vetture né persone. Forse la conducente dell'auto che si è ribaltata ha perso il controllo per colpa dell'asfalto bagnato dalla pioggia incessante.