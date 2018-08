Una violentissima precipitazione di pioggia e grandine si sta abbattendo in questi minuti sulla capitale. Chicchi grandi anche come una grossa biglia stanno cadendo su Roma, misti a una fitta pioggia. Dopo il temporale che ieri pomeriggio ha allagato e provocato diversi danni nel quadrante Nord-Est della città, anche oggi un violento acquazzone ha spazzato in particolare il centro storico, la zona attorno alla stazione Termini e tra i Parioli e piazzale Flaminio. Chiusa per il maltempo la stazione della linea A Flaminio, interrotta anche la ferrovia Roma-Viterbo. Si sono registrati diversi episodi di alberi caduti: il primo su passeggiata Ripetta, su via Cerveteri a due passi da piazza Re di Roma e in via dei Gracchi in Prati.

Previsioni meteo del week end

Per la giornata di domani, sabato 18 luglio, le previsioni meteorologiche segnalano la possibilità di nuove precipitazioni. Temporali previsti anche per il weekend: secondo ilMeteo.it Sabato 18 e Domenica 19 si presenterà decisamente temporalesco su tutto il CentroSud con temporali fino a Roma e Napoli e fino alle coste, anche in Sicila e Sardegna, mentre al Nord farà piu caldo, ma con temporali sui monti nel pomeriggio. Non cambierà lo scenario neppure all’inizio della prossima settimana, almeno fino a Martedì 21.