in foto: Luca Barbareschi

Sono stati rinviati a giudizio Luca Barbareschi Andrea Monorchio: entrambi sono accusati di traffico di influenze illecite dal pm Antonio Clemente per la gestione dei fondi del Teatro Eliseo, di cui Barbareschi era direttore artistico. Per l'accusa avrebbero esercitato pressioni illecite per far destinare al Teatro quattro milioni di euro dalla Finanziaria del 2017. La prima udienza del processo si terrà il prossimo 22 aprile davanti il giudice monocratico. I fatti risalirebbero alla primavera del 2017. Secondo quanto ricostruito dal pm Antonio Clemente, Luca Barbareschi si sarebbe servito dell'aiuto di Andrea Monorchio, ex ragioniere regionale dello Stato, e Luigi Tivelli, ex consigliere parlamentare e giornalista, per fare pressione sulle istituzioni, al fine di ottenere fondi per le casse del Teatro Eliseo. All'epoca, infatti, queste sarebbero state praticamente vuote. Sempre secondo quanto ricostruito dall'accusa, come ringraziamento la figlia di Tivelli sarebbe stata assunta dalla Casanova Spa (società legata a Barbareschi), e sempre al giornalista sarebbero stati dati 70mila euro. Nella Finanziaria 2017, alla fine, i fondi per l'Eliseo erano stati inseriti.

In seguito all'approvazione della manovra di bilancio, erano stati molti i teatri romani che avevano protestato contro l'erogazione di quattro milioni di euro per il Teatro Eliseo. Nuovo Sistina, Quirino, Ambra Jovinelli, Parioli, Cometa e Vittoria avevano addirittura presentato ricorso al Tar del Lazio contro il Ministero dell'Economia e il Mibact. "Il traffico d’influenze, nel mondo della cultura e del teatro, viene reiterato ovunque, perché tutti gli operatori culturali vanno a chiedere alla politica attenzione per i problemi legati al nostro lavoro – aveva dichiarato Barbareschi qualche mese fa in un'intervista a Il Corriere della Sera – Sono andato dal pm Clemente per dirgli che anche io avrei continuato a farlo. Da quasi cinque anni ricevo valanghe di insulti e solo perché l’Eliseo, nonostante la sua storia e la sua importanza, non è stato affidato a me per nomina politica. L’unica politica che si va in via Nazionale è culturale".