Un maxi tamponamento è avvenuto questa mattina all'altezza del chilometro 45 di via Pontina, poco prima dello svincolo per via Nettunense nel territorio di Aprilia. L'incidente è avvenuto proprio nell'ora di punta quando la Pontina è percorsa da migliaia di pendolari. Coinvolte tre autovetture che si sono scontrate tra loro per cause ancora da chiarire. La strada è stata chiusa all'altezza dello svincolo per Anzio in direzione di Roma, inevitabili le ripercussioni alla circolazione con code fino a due chilometri. Sul posto il personale sanitario del 118, anche se non risultano feriti gravi ma solo qualche lieve contusione, la Polizia Stradale e il personale di Astral. La strada è stata riaperta attorno alle 10.30 è la situazione è in corso di normalizzazione, si legge sul profilo Twitter @AstralInfomobilita.

Difficoltà alla circolazione anche per il trasporto pubblico locale questa mattina: un guasto alla stazione Roma San Pietro ha provocato la cancellazione di diverse corse e ritardi fino ad un'ora sulle linee regionali Roma-Viterbo e Roma-Grosseto, un guasto sulla linea A della metropolitana ha provocato rallentamenti e disagi per i passeggeri.