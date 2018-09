Mattinata da incubo per i pendolari sulla linea Roma-Viterbo e metro A: ritardi e corse cancellate

Mattinata da incubo per gli utenti del trasporto pubblico locale e per i pendolari. Ritardi e corse cancellati per le linee ferroviarie regionali Roma-Viterbo e Roma-Grosseto a causa di un guasto alla stazione Roma San Pietro, a cui si aggiungono i disagi per i rallentamenti sulla metro A per un guasto.