Antonietta Gargiulo ha lasciato l'ospedale San Camillo di Roma. Dopo 22 giorni di degenza nel reparto di terapia intensiva prima e nel reparto di chirurgia poi, la mamma di Alessia e Martina ed ex moglie dell'appuntato scelto dei carabinieri Luigi Capasso è stata dimessa dai medici. Sconosciuta rimane la sua prossima destinazione: sicuramente non tornerà a casa, nell'appartamento di Cisterna di Latina dove si è consumata la tragedia. Più probabile che si recherà presso una struttura di riabilitazione protetta dalle telecamere e dagli occhi dei curiosi. Là la signora Gargiulo, seguita da un team di esperti, dovrebbe continuare il suo percorso psicologico già iniziato al San Camillo. Ieri ha lasciato l’ospedale assistita da alcuni familiari. Stando a quanto si apprende, può parlare e muoversi.

Gargiulo ha saputo della sorte delle figlie, uccise dall'ex marito mentre dormivano, lo scorso 8 marzo, otto giorni dopo la tragedia. I medici l'hanno tenuta in sedazione profonda per una settimana dopo averla sottoposta a una delicata operazione chirurgica per la ricostruzione della mandibola. Assistiti da un'equipe di psicologi, i familiari hanno informato la donna di quanto accaduto dopo che il marito le aveva sparato tre colpi di pistola nel garage. Non è stato chiarito se la signora Gargiulo abbia mai perdonato il marito, come asserito dal parroco che ha celebrato i funerali di Alessia e Martina. Secondo Federica Sciarelli, conduttrice della trasmissione Rai ‘Chi l'ha visto?', quando ha saputo della morte delle figlie avrebbe soltanto avvicinato una mano al petto, ma non avrebbe esplicitamente perdonato il marito, anche perché non poteva ancora muovere la bocca né parlare. Antonietta ha pregato dalla sua stanza d'ospedale mentre a Cisterna si svolgevano i funerali delle figlie.