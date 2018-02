Lotta tra la vita e la morte Antonietta Gargiulo, la donna di 39 anni ferita a colpi di pistola dal marito mentre andava a lavoro. Luigi Capasso, carabiniere di 44 anni, l'ha aspettata nel garage della loro abitazione di Cisterna di Latina e l'ha colpita con almeno tre proiettili esplosi dall'arma di ordinanza. Poi è salito nell'abitazione che aveva condiviso con la moglie, e ha ucciso nel sonno le due figlie della coppia di 8 e 14 anni. Adorava le sue bambine Antonietta, e proprio per tutelare anche loro che aveva deciso di separarsi dal marito violento. In più di un'occasione l'uomo le avrebbe messo le mani addosso in casa, anche davanti alle figlie, ed era arrivato ad aspettarla fuori il posto di lavoro aggredendola. Da quel momento, su consiglio del suo legale, aveva interrotto ogni rapporto nonostante le minacce, le continue telefonate e gli appostamenti dell'uomo che si era trasferito nella caserma di Velletri dove era di stanza.

"Adora le sue bambine e da quando stava da sola si occupava lei di tutto", racconta una vicina. "L'ultima volta che ho visto Antonietta Gargiulo e' stata ieri sera: è venuta nel mio negozio per pagare una bolletta e poi ha comprato un ovetto di cioccolato per la sua bimba più piccola", aggiunge il titolare di una tabaccheria della zona. Una vita "normale" e che voleva felice per le sue bimbe Alessia e Martina, giornate piene di sacrifici, divise tra la fabbrica Findus dove è impiegata come operaia e i bisogni delle figlie da crescere ed educare.

Antonia Gargiulo aveva lasciato il marito violento.

Antonia ora è distesa in un letto di ospedale per aver immaginato la sua vita senza il marito. Per aver scelto di dire "basta" a quell'uomo con cui aveva condiviso molto, ma che stava trasformando la sua vita in un incubo. "Non aveva accettato la separazione" si legge del movente che avrebbe spinto Luigi Capasso a tentare di uccidere la moglie e ad uccidere le figlie nel sonno. Ma quello che non aveva accettato era la scelta della moglie di decidere sul suo futuro, la voglia di essere libera e di sentirsi sicura in casa propria, di costruire una vita serena per le sue figlie.