Stop alla circolazione sulla ferrovia Termini-Centocelle, dove nel pomeriggio di oggi – venerdì 24 maggio – il guasto a una vettura ha provocato l'interruzione del servizio lungo tutta la tratta. Secondo quanto ricostruito trenino prima ha urtato un'auto all'incrocio tra via Filarete e via Casilina, rimanendo coinvolto in un sinistro di lieve entità. Dopo aver ripreso la sua corsa però il conducente si è visto costretto a fermare nuovamente il convoglio: del fumo ha cominciato a uscire dal tetto di uno dei vagoni, invadendo anche l'interno. Il principio d'incendio è stato subito domato ma il treno si è dovuto fermare per appurare cosa sia accaduto.

In mattinata invece si era verificato un guasto tecnico sulla linea C della metropolitana, per un guasto tecnico alla stazione di Malatesta. Il servizio era stato interrotto tra la fermata di Teano e quella di piazza di Mirti, con l'attivazione di navette sostitutive. Sempre in una stazione della metro C, ma questa volta in quella di Torre Spaccata, questa mattina si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una signora di 7o anni, precipitata da una scala mobile per cinque metri. Per i traumi riportati nella caduta è stata ricoverata in codice rosso in ospedale, dove è arrivata trasportata d'urgenza a bordo di un'autoambulanza del 118.