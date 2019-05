in foto: Immagine di repertorio La Presse

Paura nella stazione della metro C di Torre Spaccata, dove una donna anziana è rimasta ferita gravemente dopo una caduta nel vuoto e un volo di cinque metri. I fatti sono accaduti intorno alle 9.20 di questa mattina, venerdì 24 maggio, nella periferia della Capitale. La vittima è una donna sulla settantina, romana, che al momento dell'accaduto si trovava sulle scale mobili, quando, è precipitata. A dare l'allarme il personale Atac, presente sul posto, i passanti, gli utenti della metropolitana, che hanno assistito alla scena, hanno prestato il primo soccorso e hanno richiesto l'intervento dei paramedici, preoccupati per le sue condizioni di salute. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che l'ha soccorsa e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Casilino di Roma. Arrivata nel nosocomio, ha riportato traumi e contusioni a causa dell'impatto.

Atac: "Scale mobili funzionanti"

Secondo le informazioni apprese pare che la donna sia stata colta da un malore. Arrivata nel nosocomio, è stata affidata ai medici che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso. Contattata da Fanpage, Atac ha fatto riferito che al momento dell'accaduto la scala mobile dalla quale è caduta la donna era "correttamente funzionante" e che non si sarebbe verificato "nessun guasto". La scala mobile della metropolitana è tutt'ora attiva. Inoltre, l'azienda fa sapere che "non si sono registrati particolari disagi durante lo svolgimento delle operazioni di soccorso".