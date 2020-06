in foto: Stella Tatangelo

Discutere l'esame di maturità al posto di Stella Tatangelo, così anche lei otterrà simbolicamente il diploma, condividendo l'esperienza insieme a loro. È l'idea degli studenti del VA del liceo classico Vincenzo Simoncelli di Sora, la classe che Stella frequentava, prima di morire a diciotto anni in un incidente stradale la notte del 14 agosto 2019 ad Arpino, in provincia di Frosinone. Sette maturandi stamattina faranno l'esame al suo posto, riportandola ancora una volta, l'ultima, in aula, prima della conclusione definitiva del loro percorso di studi nell'Istituto scolastico, un viaggio iniziato e terminato con a lei. Ma Stella, nonostante i drammatici fatti, è rimasta sempre nel cuore dei suoi compagni di classe che l'hanno portata con loro durante ogni giorno di lezione, immaginandola anche lei alle prese con la didattica a distanza. Gli studenti sosterranno il suo esame alla presenza dei genitori. Lo scorso gennaio Sora le ha dedicato il campo sportivo della sua scuola, alla cerimonia anche la mamma e il papà, che hanno scoperto la targa in memoria di Stella.

Stella Tatangelo morta a diciotto anni in un incidente stradale

Stella è morta a diciotto anni, in un tragico incidente stradale alla vigilia di Ferragosto, mentre rientrava a casa dopo una festa a Colle Carino. La Volkswagen Golf di colore grigio guidata dal fidanzato, a bordo della quale la coppia viaggiava in compagnia di tre amici, ha sbandato ed è finita fuori strada, in località Vuotti, schiantandosi contro un muro. L'impatto è stato molto violento: l'urto ha catapultato due passeggeri fuori dai finestrini, mentre Stella è rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo del veicolo, ridotto ad un groviglio di lamiere. Inutile l'intervento dei mezzi di soccorso, tra ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. Gli altri occupanti della macchina sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, mentre per la giovane non c'è stato purtroppo da fare se non costatarne il decesso, che ha sconvolto la comunità di Sora.