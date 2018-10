Due corrieri della droga sono stati fermati alla Stazione Tiburtina di ieri nella giornata di ieri, dai carabinieri della Compagnia di Piazza Dante. Si tratta di un uomo di 40 anni e di una donna di 38, il primo originario del Congo la seconda del Burundi, risultati essere entrambi senza fissa dimora. Fermati durante una serie di controlli a campione nell'area dove fermano i bus, i due sono apparsi subito nervosi. La coppia aveva viaggiato su un bus proveniente dal Nord Italia, e nel borsone che portava con sé i militari hanno recuperato degli ovuli contenenti 70 grammi di eroina.

Convinti che nascondessero ulteriore droga in degli ovuli ingeriti oralmente, li hanno accompagnati al Policlinico Umberto I per accertamenti. Qui nello stomaco dell'uomo sono stati trovati ovuli contenenti 400 grammi di eroina, mentre la donna è risultata incinta e per questo non è stata sottoposta a radiografie. Rimane comunque piantonata e sotto osservazione per verificare che anche lei non abbia ingerito gli involucri pieni di droga.