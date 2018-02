Paura nel primo pomeriggio di oggi – martedì 6 febbraio – a bordo del bus dell'Atac 649, che va dal largo Don Orione alla Stazione Tiburtina, passando anche per Termini. Ed è stato proprio qui, mentre il mezzo transitava per piazza dei Cinquecento dove effettua la fermata, che un giovane uomo ha dato in escandescenze senza un'apparente ragione, cominciando a minacciare i presenti con un paio di forbici urlando frasi incomprensibili.

Vista la situazione di pericolo il conducente ha fermato il mezzo facendo scendere tutti i passeggeri e, con l'aiuto di un altro autista di Atac, è tornato a bordo tentando di calmare il giovane senza però nessun risultato. Giunte sul posto le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato e neutralizzato dopo aver ingaggiato una colluttazione. Trasferito per essere identificato al commissariato Viminale, è stato identificato come un 20enne di nazionalità nigeriana.