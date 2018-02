in foto: La scritta lasciata dall’anziano stalker sotto casa della sua ex fidanzata, una coetanea.

Appostamenti, pedinamenti notturni, ma anche scritte sui muri per e tentativi di dar fuoco a casa di lei. Una drammatica storia di stalking, un ex fidanzato che non riusciva a rassegnarsi alla fine di un amore. La particolarità, però, è che questo stalker è un anziano di 84 anni e la sua amata è una coetanea. La relazione tra i due è durata diversi anni, ma improvvisamente la donna ha deciso di lasciarlo. Lui non si è rassegnato e ha cominciato a seguirla giorno e notte per tentare di recuperare il rapporto. Alla sua ex ha dedicato anche una scritta davanti casa: "C'ho na rabbia funesta, nel core na tempesta".

La sera del 17 gennaio scorso si è spinto oltre e ha deciso di dar fuoco a casa della ex, una palazzina di via Francia a Cecchina, frazione di Albano Laziale, comune dei Castelli Romani. L'uomo ha dato fuoco a una finestra e alla porta d'ingresso con una tanica piena di benzina. La donna non era in casa e i vicini, notando le fiamme provenire dal primo piano, hanno immediatamente chiamato i carabinieri. I carabinieri hanno individuato l'84enne, vedovo della zona, e lo hanno denunciato per incendio doloso e atti persecutori. A scopo precauzionale in casa dell'anziano sono stati sequestrati due fucili e diverse scatole di munizioni, tutto detenuto con regolare porto d'armi.