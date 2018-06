Stadio Roma, il sindaco Virginia Raggi convocata per la seconda volta in Procura

Il primo cittadino della Capitale chiamata per la seconda volta dai magistrati, in qualità di testimone, nell’ambito dell’inchiesta sulla costruzione dello Stadio della Roma. Già pochi giorni fa la Raggi era stata convocata, sempre come testimone della vicenda che vede coinvolti anche l’ex-presidente Acea ed il costruttore Luca Parnasi.