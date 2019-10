in foto: L’assessore allo Sport Daniele Frongia

Sono state archiviate le indagini sull'ex vicesindaco di Roma e attuale assessore allo Sport, Daniele Frongia. A darne notizia, in una nota, è stato lo stesso Frongia, che era rimasto coinvolto in uno dei filoni dell'inchiesta sullo stadio della Roma a Tor di Valle e in merito alla bonifica dell'area di Tor di Quinto. "I procedimenti penali, che hanno trovato ampio spazio nei media nazionali per settimane, si sono conclusi con l'archiviazione da parte dei competenti giudici dopo l'analoga richiesta da parte della Procura. Ringrazio per il prezioso lavoro svolto i miei avvocati Alessandro Mancori ed Emiliano Fasulo. Ringrazio inoltre le migliaia di persone (solo nell'ultima settimana del marzo scorso mi sono arrivati quasi 2000 messaggi di stima e vicinanza) che mi sono restate accanto in questi mesi non certo facili. E ora, come sempre, si riparte di slancio!", si legge.

Accolta la richiesta di archiviazione per Frongia da parte dei pm

Il gip ha accolto la richiesta di archiviazione da parte della procura in merito alla posizione dell'ex vicesindaco. "Ringrazio la Procura della Repubblica di Roma per aver chiarito la mia posizione e richiesto l'archiviazione nella vicenda che mi vede coinvolto. Ribadisco quanto detto anche in passato: non ho mai tenuto comportamenti illegali né scorretti. Non ho mai chiesto, fatto o ricevuto favori", aveva scritto Frongia lo scorso marzo, su Facebook, dopo aver appreso l'intenzione dei pm di chiedere l'archiviazione della sua posizione.