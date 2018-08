in foto: Foto di Simona Berterame

Tutti in spiaggia sul Tevere. Tra le critiche e gli apprezzamenti, oggi 5 agosto è la prima domenica di ‘Tiberis', che fa il suo debutto, a pochi passi da Ponte Marconi, che collega piazza Augusto Righi a piazzale Tommaso Edison, nei quartieri Ostiense e Portuense. I romani hanno sperimentato, con un po' di scetticismo ombrelloni e lettini disposti su una striscia di sabbia, altri hanno approfittato della giornata di sole per farsi un giro e ‘sondare il terreno' per capire se piace o no la novità tanto discussa della Capitale. Il primo lido sulle sponde del Tevere è stata inaugurata ieri e in tanti hanno deciso di rinunciare al mare per provarla. Un posto a ingresso gratuito in cui anche i romani potranno godersi il caldo senza doversi spostare fuori città. Per il momento, sono state messe a disposizione degli utenti alcune docce, ombrelloni, lettini e un campo da beach volley, ma mancano alcuni servizi, come punti ristoro e giochi per bambini, che, probabilmente saranno aggiunti la prossima estate.

‘Tiberis' piace ai romani ma non troppo

"Sono venuta a fare una passeggiata per vedere il tutto, ho avuto una buona impressione, molto gradevole tant'è vero che mi sono fermata anche se sono vestita. E' riposante, molto carino" ha commentato ai microfoni di Fanpage una signora intenta a godersi sole sdraiata su un lettino, inaspettatamente conquistata, tanto che non aveva con sé il costume ma non è riuscita a non concedersi un momento di relax sotto il sole.

C'è chi critica: "Troppo sole e poca aria" facendo riferimento alle temperature da record che si stanno registrando questi giorni nella Capitale: una spiaggia per stare sotto il sole senza un punto in cui bagnarsi è davvero scomoda. "Bisognerà bonificare anche il fiume perché stando qui sdraiati si sente cattivo odore".