Dopo il rinvio dovuto alla pioggia, apre oggi, sabato 4 agosto, il primo Lido sul Tevere, nel cuore di Roma. Il Tiberis, nome richiama neanche tanto velatamente il nome latino (Tiber) del Tevere stesso, è stato realizzato all'altezza di Ponte Marconi, il ponte che collega piazza Augusto Righi a piazzale Tommaso Edison, nei quartieri Ostiense e Portuense.

Diecimila metri quadrati di area attrezzata e con ingresso libero, rappresenterà dunque un'alternativa per i romani che scelgono di restare in città, ma anche per i tanti turisti che affollano la Capitale soprattutto in queste settimane. Aperta tutti i giorni dalle 8 alle 20, comprese le domeniche e i festivi, è gestita da Roma Capitale, che si occuperà anche dei servizi di pulizia, manutenzione e sicurezza, con la collaborazione anche della Polizia Locale. Al suo interno, una vera e propria spiaggia attrezzata: sdraio, docce, distributori automatici di bevande e di snack, spogliatoi, ombrelloni e campi sportivi. Inoltre, è stato predisposto anche un accesso adeguato alle esigenze di persone disabili. "Abbiamo creduto fortemente in questo progetto, perché il rilancio e la valorizzazione del fiume Tevere è una delle priorità del nostro mandato. Ora, come avviene a Parigi e in altre capitali europee, anche a Roma si potrà prendere il sole sulle rive del fiume", ha dichiarato ieri la sindaca di Roma Virginia Raggi.