Spiaggia vandalizzata sul litorale di Ostia Levante, dove sono state rase al suolo le paline. A compiere il gesto, una o più persone la cui identità al momento non è nota, che le avrebbero distrutte urtandole con un'auto. Il responsabile non si è solo limitato a compiere l'atto vandalico, ma ha anche rubato gli strumenti per il salvataggio in mare, danneggiando la struttura in cui erano riposti. Inoltre sono stati bruciati cassonetti sul litorale e distrutti i bagni. A renere noto l'accaduto la sindaca Virginia Raggi, che ha denunciato l'episodio: "Ancora intimidazioni e attacchi. A quanto pare qualcuno non gradisce il grande lavoro che stiamo svolgendo sul litorale di Roma. Stiamo riportando la legalità costruendo un sistema di gestione degli arenili pulito e regolare" si legge in un post pubbilcato su Facebook. E ha aggiunto: "Che sia chiaro: noi non ci lasciamo intimidire e continuiamo ad andare avanti a testa alta, sempre dalla parte dei tanti cittadini onesti della nostra città". Sul caso indagano le forze dell'ordine, che stanno cercando a risalire agli autori del gesto.

Bruciata la palestra Haka a Centocelle

Tre giorni fa la sindaca Raggi ha incontrato i gestori della palestra Haka in via Valmontone a Centocelle, distrutta da un incendio doloso. Anche in quel frangente la prima cittadina è intervenuta denunciando l'accaduto: "Dopo la libreria Pecora Elettrica, la Pinseria Cento55 e il Baraka Bistrot, ancora una volta assistiamo a un’attività colpita da un incendio. La magistratura sta indagando su eventuali responsabilità, ma le prime informazioni fanno pensare all’ennesimo vile attacco da parte di chi vuole colpire le realtà sane del quartiere. Un centro sportivo che sostiene i più giovani, che insegna importanti valori come il rispetto per l’avversario e la solidarietà".