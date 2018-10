in foto: Immagine di repertorio

Ha sparato tre colpi di pistola contro un ragazzo, poco lontano dal centro commerciale di Tor Bella Monaca, fortunatamente senza colpirlo. Gli agenti del reparto Volanti e del Commissariato Casilino hanno rintracciato e arrestato l'autore del gesto, C. G., un 42enne italiano. L'uomo è finito in manette per aver esploso tre colpi di pistola in strada, con l'accusa di tentato omicidio e portato nel carcere Regina Coeli. A incastrarlo, le immagini delle telecamere di video sorveglianza di un esercizio commerciale che hanno ripreso la scena. Gli agenti hanno passato al vaglio i filmati e grazie alle targhe dei veicoli, sono riusciti a risalire ai proprietari. Secondo quanto appreso dalle forze dell'ordine, la pistola, presumibilmente un revolver, non è stata trovata ma, sul tappetino della sua auto c'era un proiettile calibro 38.

Arrestato grazie alle immagini delle telecamere

I poliziotti hanno estrapolato e passato al vaglio i video: hanno visto un ragazzo a bordo di una macchina che, mentre faceva retromarcia, è stato bloccato bloccato da un’altra auto. Tra i due uomini è nata un’animata discussione durante la quale il ragazzo si è allontanato correndo a piedi, mentre l’uomo gli ha puntato una pistola e ha sparato, senza colpire né lui né altre persone o cose.

Spari in strada a Tor Bella Monaca

Paura in strada nel quartiere di Tor Bella Monaca dove ieri pomeriggio, intorno alle ore 14, diversi residenti hanno dato l'allarme al numero unico per le emergenze dopo aver sentito il boato dei colpi d'arma da fuoco. In un primo momento gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato un po’ di persone disorientate ma nessuno ha saputo dire nulla su quanto fosse accaduto. Solo dopo un'accurata indagine sono arrivati ad individuare il colpevole.