in foto: Immagine di repertorio

Decine di telefonate allarmate, richieste di aiuto: "Correte, qui si stanno sparando". Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 ottobre, a Tor Bella Monaca, popoloso e popolare quartiere di Roma. Moltissimi residenti di via Paolo Ferdinando Quaglia hanno allertato le forze dell'ordine, riferendo di aver distintamente udito tre colpi di pistola, in una zona a quell'ora, intorno alle 14, molto affollata, visto che la strada è considerata una sorta di centro commerciale naturale per la presenza di numerosi esercizi commerciali.

Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Casilino Nuovo della Polizia di Stato, che hanno subito avviato le indagini ed effettuato tutti i rilievi del caso per verificare la veridicità delle segnalazioni. I poliziotti non hanno rinvenuto né bossoli né tracce ematiche: stando alle testimonianze, gli spari sarebbero stati uditi con precisione tra largo Mengaroni e via Acquaroni; qualcuno avrebbe visto anche un uomo allontanarsi di corsa dal posto.