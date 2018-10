in foto: Le immagini dell’aggressione in via Casilina a Torre Maura

Cinque persone sono state arrestate perché ritenute responsabili del tentato omicidio di un 52enne romano, avvenuto a Roma lo scorso 3 settembre nel quartiere di Torre Maura. I carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica. La vittima è stata ferita nel corso di una sparatoria avvenuta nel piazzale antistante un’officina meccanica di via Casilina, nella periferia di Roma Est. La svolta nelle indagini, fin da subito ostacolate dalla condotta omertosa e scarsamente collaborativa dei protagonisti individuati, è stata possibile grazie alle impronte digitali e dai filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi dell’attività I militari hanno passato al vaglio con attenzione le riprese e sono riusciti a ricostruire l’intera dinamica dei fatti e ad identificare i 5 responsabili dell'aggressione.

Sparatoria in via Casilina a Torre Maura

L'antefatto della sparatoria è una violenta discussione tra la vittima del tentato omicidio, un 52enne titolare dell'officina e suo figlio da una parte, contrapposti a due persone più giovani. Poco dopo il litigio i due uomini sono tornati armati di pistola e hanno colpito il figlio con un cazzotto. Il meccanico a quel punto ha estratto un'arma da un cassetto del suo ufficio e ha sparato all'indirizzo dei suoi aggressori che si sono precipitati fuori l'officina rispondendo a loro volta al fuoco. Poi, un inseguimento tra auto e passanti armi in pugno. Il 52enne è rimasto ferito ad un braccio e poco dopo è giunto al Policlinico Casilino per farsi medicare. Subito dopo il conflitto a fuoco, a finire in manette furono lo stesso 52enne ferito, il figlio, proprietario dell’officina e uno dei dipendenti, accusati, a vario titolo, di tentato omicidio e detenzione illecita di arma da fuoco.