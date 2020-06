Tentata rapina in farmacia in via Po nel quartiere Coppedè a Roma. Un uomo con casco integrale, nel pomeriggio di oggi, è entrato nel locale, dove c'erano alcuni clienti, sparando 5 colpi di pistola a salve. Immediatamente all'interno della farmacia si è scatenato il panico tra il personale e i clienti. Ma uno dei testimoni che in quel momento si trovava a passare in strada ha avuto il sangue freddo di chiamare il 112. Sul posto sono così arrivati immediatamente i Carabinieri della Stazione Salaria con i colleghi di Parioli che hanno trovato il rapinatore, un romano di 48 anni, che stava uscendo dalla farmacia, rincorso dai clienti, per raggiungere il suo scooter che era parcheggiato poco distante. L'uomo è stato subito bloccato dai militari, prima di potersi dare alla fuga, e dovrà rispondere per la tentata rapina. Per il farmacista e i clienti, insomma, solo un grande spavento.

Solo ieri si è verificato un'altra tentata rapina a Ostia, dove tre uomini armati di pistole e coltelli sono entrati in un Internet point di via Andreotto Saracini. Gli addetti, per fortuna, sono riusciti ad attivare l'allarme di sicurezza e sul posto sono arrivate subito le forze dell'ordine. Quando i malviventi hanno sentito le sirene sono scappati senza poter portare con se il bottino. Gli investigatori hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare i rapinatori. Venerdì scorso, invece, due rapinatori armati di pistola hanno tentato di rubare un orologio Rolex dal valore di migliaia di euro al centrocampista della Roma Bryan Cristante, mentre camminava in viale Angelico nella Capitale. Il giocatore giallorosso si è ribellato e li ha denunciati.