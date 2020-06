in foto: Bryan Cristante

Bryan Cristante, centrocampista della Roma e giocatore della Nazionale, è rimasto vittima di una tentata rapina a mano armata nella Capitale. Secondo le informazioni apprese, il giocatore giallorosso nella tarda mattinata di oggi, si trovava in viale Angelico nel quartiere Prati, quando due persone armate a bordo di uno scooter X-Mas con il volto coperto da caschi integrali, lo hanno preso di mira, gli si sono avvicinate e gli hanno puntato contro una pistola. I rapinatori lo hanno minacciato, cercando di rubargli l'orologio Rolex, dal valore di migliaia di euro, sfilandoglielo dal polso. Un tentativo fortunatamente non andato a buon fine: l'atleta, nonostante le minacce, non si è lasciato intimidire.

Cristante si è ribellato e ha sventato la rapina

Cristante si è ribellato e ha messo in fuga i malviventi, che sono scappati a bordo del mezzo a due ruote, dileguandosi tra il traffico della città. Solo tanta paura, per il giocatore da quanto si apprende a seguito dell'aggressione non sono state necessarie cure mediche. Subito dopo Cristante si è recato nel Commissariato di zona, per raccontare l'accaduto alle forze dell'ordine. Ora sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato, dopo la denuncia sporta dal giocatore. I poliziotti sono sulle tracce dei rapinatori e li stanno cercando, perlustrando il quartiere a bordo delle volanti.

Bryan Cristante centrocampista della Roma e giocatore della Nazionale

Bryan Cristante, venticinque anni, padre canadese e madre italiana, originario di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, è un giocatore dell'As Roma, di ruolo centrocampista, e atleta della Nazionale italiana. Il suo esordio con il Milan, in prima squadra, lo ha visto nella partita per la Champions League contro il Viktoria Plzeň, mentre l'ingresso in Serie A nel match contro il Chievo del 10 novembre 2013. Una carriera finora che lo ha visto passare dal Benfica al Palermo, dal Pescara all’Atalanta, per poi approdare alla Roma l’8 giugno del 2018, per la quale è sceso in campo il 19 agosto, segnando la sua prima rete con maglia giallorossa contro il Chievo.